Lindenallee für den Fuß- und Radweg von Obertiefenbach nach Oberweyer

BESELICH-OBERTIEFENBACH. Erstmals nach der Corona-Pandemie hat am Montagabend das Beselicher Gemeindeparlament wieder im großen Sitzungssaal des Rathauses in Obertiefenbach getagt. Überwiegend ging es in der Sitzung um Zustimmungsangelegenheiten und die Beantwortung von Anfragen an den Gemeindevorstand.