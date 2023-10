Niedertiefenbach feiert Kirmes

BESELICH-NIEDERTIEFENBACH. Es ist wieder so weit: Vom 7. bis 9. Oktober findet die traditionelle Niedertiefenbacher Kirmes statt. Der MGV Germania freut sich, das Fest gemeinsam mit den Kirmesburschen und -mädchen das Fest auszurichten. Das erste wichtige Ereignis ist dabei bereits am Donnerstag, 5. Oktober, in der Kita Kastanienburg. Gemeinsam mit dem jüngsten Kirmesnachwuchs wird dort gegen 15 Uhr ein Kirmesbaum aufgestellt. Noch vor dem offiziellen Programm wird zudem am Freitag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr das Kirmes-Fußballspiel der SG Nidertiefenbach/Dehrn gegen die SG Villmar/Arfurt/Aumenau auf dem Niedertiefenbacher Sportplatz angepfiffen. Anschließend wird der Abend beim Huber fortgesetzt.