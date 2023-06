Perlen und Urgesteine des Chorgesangs in Niedertiefenbach gefeiert

Im vergangenen Herbst wurde der gemischte Chor "CHORioso" Niedertiefenbach wiederbelebt und hat sich seither zu einer Stärke mit 28 aktiven Männern und Frauen prächtig entwickelt. "Wir beginnen mit Nenas "Wunder geschehn" - einem Text, den man mehr denn je zu Herzen nehmen sollte", sagte Chorleiter Jonas van Baaijen. Passend zu der milden Sommernacht folgte "Can you feel the love tonight". Etwas schwermütiger dann das "Weit, weit weg", in dem Liedermacher Hubert von Goisern einer Sommerliebe nachtrauert. Zur guten Stimmung des Abends passte "So soll es bleiben", mit dem sich "CHORioso" verabschiedete.