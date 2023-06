Steinbruch-Genehmigung geht in die Verlängerung

Eine sorgfältige Prüfung sowie eine intensive Vorbereitung durch die betroffenen Fachbehörden seien bis zu dem ursprünglich angesetzten Termin am Mittwoch, 28. Juni, nicht umsetzbar. Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern eine Teilnahme an dem Termin zu ermöglichen, werde die Erörterung erst nach den hessischen Sommerferien am Dienstag, 19. September, von 9 bis 18 Uhr in der Josef-Kohlmaier-Halle in Limburg durchgeführt.