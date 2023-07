Tag der Vielfalt in Schupbach: Anderssein aushalten lernen

"Ich merke in letzter Zeit, dass in unserem Land und in ganz Europa immer mehr ein Rechtsruck zu verzeichnen ist, das bereitet mir große Sorgen", stellte Mustafa Yüce fest. Der in Deutschland geborene und in Weilburg lebende Sohn türkischer Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen waren, verwies auf das "sinkende Verständnis für Menschen, die von woanders zu uns kommen, steigende Angst davor und die Verunsicherung vieler Bürger". Eine Bürgerversammlung, in der kürzlich über den Bau der Verteilstation von Flüchtlingen in Obertiefenbach auf dem ehemaligen AKM-Firmengelände in der Nähe der B 49 informiert worden war, habe Ressentiments erkennen lassen. "Ich halte es für schlimm, Containerdörfer zu schaffen. Denn dann bleiben die Flüchtlinge unter sich und erfahren vermutlich keine ausreichende Betreuung", so Yüce, im Beruf Justiziar einer großen Firma und ehrenamtlich tätig als Vorsitzender des Ausländerbeirates Limburg. Begegnung sei sehr wichtig für die Neubürger, "damit man sich zu Hause fühlt. Man darf die Menschen nicht vor sich hinleben lassen." Unerwähnt ließ Yüce, dass fast alle Kommunen Schwierigkeiten haben, Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Von den Neubürgern erwartete er, dass sie möglichst schnell die deutsche Sprache erlernen und sich in die Gesellschaft einbrächten. "Dazu gehört, dass die Prinzipien unserer Gesellschaft auch akzeptiert werden", machte Yüce deutlich.