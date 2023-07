Vandalen ziehen durch Beselich

Im Gerstenweg zerstörten die Vandalen ein Blumenbeet, entnahmen eine Figur aus einem Vorgarten und rissen einen Briefkasten ab. In der Obertiefenbacher Straße wurden ein Lkw durch einen Steinwurf beschädigt, ein weiterer Briefkasten abgerissen und ein Anhänger demoliert, indem die Täter eine Holzlatte mit Nägeln in die Plane schlugen. Anwohner hatten in der Nacht zwar die Geräusche der grölenden Gruppe gehört, bemerkten die Beschädigungen aber erst am nächsten Morgen.