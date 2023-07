Wo Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen

Flohmärkte erfreuen sich in der finanziell angespannten Situation, in der sich viele Menschen unter anderem wegen der Inflation befinden, immer größerer Beliebtheit. Auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen eine immer größer werdende Rolle für Verbraucher. Über zehn Marktstände boten ihre Waren zum Verkauf an. Dabei hatte jeder Stand seine eigene kleine Geschichte. Familie Klose hatte Spielsachen zu Hause aussortiert, die für die Kinder nicht mehr altersgemäß waren. Tischspiele, Stofftiere, Taschen, Rucksäcke und Spielfiguren sollten nun das heimische Kinderzimmer verlassen und andere Kinder erfreuen. Als kleines "Familienunternehmen" standen sie zu viert hinter ihren Schätzen. Alles, was an diesem Tag verkauft wurde, soll in die familiäre Urlaubskasse fließen.