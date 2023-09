Zittern vor dem großen Landesfinale

Derzeit nimmt schon mal in Obertiefenbach so mancher Aktive ein Buch zum Lernen mit ins Bett. Denn am Sonntag geht es zu den Hessischen Feuerwehrleistungsübungen nach Korbach. Und auch die Jugendfeuerwehr hat sich für den dortigen Jugendfeuerwehr-Wettbewerb auf Landesebene qualifiziert. Am Sonntag wird sich um fünf Uhr früh eine große Kolonne mit kleinen und großen Feuerwehrleuten samt Anhang auf den Weg nach Korbach machen wird.