Bäckereifilliale in Niederbrechen überfallen worden

Brechen-Niederbrechen. Ein bislang nicht bekannter Mann hat am Donnerstag gegen 12.30 Uhr eine Bäckereifilliale in Niederbrechen überfallen. Der Täter betrat den Laden und bedrohte eine 42-jährige Verkäuferin mit einem Messer. Daraufhin übergab diese die Tageseinnahmen in bar an den Mann. Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine weiteren Kunden oder Mitarbeiter in der Filiale. Im Anschluss an die Tat verließ der Unbekannte das Geschäft und floh zu Fuß über die B 8 in Richtung Limburg. Polizeistreifen suchten nach dem Täter - bislang ohne Erfolg.