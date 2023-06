Hilfe für Menschen, die sich alleine nicht helfen können

Zum Hintergrund: Der Bürgerfonds wurde von acht für Brechen engagierten Menschen gegründet. Der Verein verfolgt den Zweck, in Not geratenen Bürger und ehemaligen Bürger der Gemeinde unbürokratisch und schnell zu unterstützen. "Egal ob durch Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Wasser-, Brandschaden oder sonstige Ereignisse verursachte Notlagen, wir springen mit monetärer Hilfe aber auch mit Rat und Tat zur Seite", heißt es in der Pressemitteilung.