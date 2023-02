Probleme mit der Trinkwasserversorgung in Brechen

Brechen. Kaum ist ein Wasserrohrbruch beseitigt, gibt es den nächsten, diesmal an der B8 gegenüber der Eismanufaktur. Die Gemeinde hat am Donnerstag eine Not-Wasserversorgung für die Anwohner eingerichtet und begonnen, den Schaden zu beheben. Aufgrund einer Eintrübung des Trinkwassers in der Gemeinde Brechen, darf das Trinkwasser in allen Ortsteilen derzeit nicht für die Lebensmittelzubereitung verwendet werden.