Sanierung der Villmarer Straße wird rund 230.000 Euro teurer

Bis zur Bachstraße ist die Villmarer Straße von der B8 in Niederbrechen kommend wieder befahrbar, dahinter noch Baustelle. Bis zum Jahresende soll alles fertig werden - früher als geplant.

Baufachmann Hans Saufaus zur Situation in Niederbrechen: „Unsere Altvorderen haben es mit den Plänen nicht so gehabt. Man hat Kanäle gefunden, die so keiner vermutet hat.“