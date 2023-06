Überraschender Wechsel

In ihrer Zeit im Gemeindevorstand hat Brigitte Sutherland mit den Bürgermeistern Bernhard Königstein, Werner Schlenz und zuletzt mit Frank Groos steht's vertrauensvoll zusammengearbeitet. "Brigitte Sutherland war mir mit ihrem Weitblick, Ihrer Besonnenheit, Menschlichkeit und Kompetenz stets eine sehr gute Ratgeberin, die mir fehlen wird", so Bürgermeister Frank Groos (parteilos). Ihre Kolleginnen und Kollegen in der CDU-Fraktion "schätzen Brigitte Sutherland für ihr zuverlässiges und leidenschaftliches Engagement sowie ihre klaren Analysen". Gerade auch ihre langjährige kommunalpolitische Erfahrung werde die CDU-Fraktion schmerzlich vermissen.