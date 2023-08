Ungebremst in die Leitplanke

BRECHEN-NIEDERBRECHEN. Ein 82-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Straße "In der Schlei" unterwegs, als er an der Einmündung in die B 8 aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen weißen Škoda Roomster verlor. Er fuhr links an den anderen wartenden Verkehrsteilnehmern vorbei und stieß laut Zeugenaussagen frontal und ungebremst gegen die Leitplanke der Bundesstraße. Der 82-Jährige kam ohne Verletzungen davon. Der Blechschaden wird auf 7500 Euro geschätzt.