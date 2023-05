VdK Brechen klärt über die Pflegeversicherung auf

BRECHEN-NIEDERBRECHEN. Der VdK Brechen lädt ein: Der Pflegestützpunkt Limburg-Weilburg stellt seine Arbeit als Beratungsstelle im Landkreis vor. Mit einem Vortrag über die Pflegeversicherung soll ein Einblick über die verschiedenen Leistungen und Unterstützungsmöglichkeiten gegeben werden, damit Pflege zu Hause gut gelingen kann. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 22. Juni, von 18 Uhr an im evangelischen Gemeindehaus in Niederbrechen, Bachstraße 6, statt.