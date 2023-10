Vier Tage lang volles Programm in Niederbrechen

Ganz traditionell heißt es in diesem Jahr auch wieder "Rock im Zelt" am Kirmesfreitag, 6. Oktober. "Die Kirmesburschen 2023 haben ein abwechslungsreiches Programm für jedermanns Musikgeschmack vorbereitet und auf die Bühne gestellt", heißt es in der Ankündigung. Los geht es mit der Hollesser Band "Itchy Toe", die zum ersten Mal beim Niederbrechener Rockabend auftritt. Sie bieten eine große Auswahl ihrer persönlichen Lieblingssongs aus Rock, Indie Rock und Bluesrock.