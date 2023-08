40-Jähriger schlägt Mann in Frickhofen ins Gesicht

Dem Mann wird vorgeworfen, dass er am Freitagabend gegen 18.25 Uhr einem 38-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße bei Streitigkeiten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Bei dem daraus entstandenen Handgemenge soll der Beschuldigte zudem in Besitz eines Messers gekommen sein, durch das sich der andere Mann bedroht gefühlt habe.