Alle packten an

DORNBURG-DORNDORF. Es ist ein besonderer Ort, damals noch an einem dreigeteilten Nadelbaum inmitten einer jungen Fichtenschonung. "...in Glück und Not zusammenstehen..." und "...gib der ganzen Welt Deinen Frieden...": Mit diesen Worten wurde am 15. Juli 1972 in Andacht und Fürbitte der Bildstock am Watzenhahn zu Ehren der Mutter Gottes geweiht. Damals, auf Wunsch von Hugo Stahl anlässlich seines 70. Geburtstags, wurde diese Stelle in dem Waldstück seines Schwagers Alfons Stahl zur Gedenk- und Pilgerstätte.