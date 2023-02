Bauplätze dringend gesucht

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Ihrem Ortsteil besonders gefreut?

Mir hat besonders gefallen, dass die Veranstaltungen der Ortsvereine, der Kirmesgesellschaft und die Kirmes sehr gut angenommen wurden.

Es war sehr wichtig, dass wir für das „Gasthaus zum Westerwald” eine Investorin gewinnen konnten, die das Gebäude zu altersgerechten Wohnungen umbauen möchte .

Sehr erfreut hat mich auch, dass einige Häuser, die zum Teil leer stehen, einen neuen Besitzer gefunden haben.

Dass wir es in ganz Dornburg geschafft haben, dass wir an das Glasfasernetz angeschlossen werden, und dass die Telekom in Thalheim einen Funkmast für die Verbesserung des Handy-Empfangs errichtet hat.