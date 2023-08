Betrunkener gerät in den Gegenverkehr

DORNBURG-FRICKHOFEN. Ein sturzbetrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag bei Frickhofen einen Unfall verursacht, bei dem drei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der 43 Jahre alte Mann aus dem Westerwaldkreis gegen 15.15 Uhr von Elbtal kommend in Richtung Frickhofen unterwegs. Dabei verlor er alkoholbedingt die Kontrolle über seinen Seat und prallet mit diesem frontal gegen den entgegenkommenden Audi einer 37-jährigen Frau aus Hadamar.