Beutel mit Drogen auf der Arbeit verloren

Dort trafen sie den jungen Mann als Fahrer in einem Auto an. Einen Drogentest lehnte er ab, weshalb er festgenommen wurde. In der Polizeidienststelle wurde anschließend auf staatsanwaltschaftliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Eine Richterin ordnete zudem die Durchsuchung der Wohnung an. Hierbei fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel sowie Verkaufs- und Verpackungsmaterial.