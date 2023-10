Der erste Schritt in die Berufswelt

Auf Gefühl kommt es auch im Handwerk an. Mittelpunktschüler Jeremy Back probiert die japanische Zugsäge aus, Schreinermeister Christian Kunz schaut zu.

Auf Gefühl kommt es auch im Handwerk an. Mittelpunktschüler Jeremy Back probiert die japanische Zugsäge aus, Schreinermeister Christian Kunz schaut zu.

Für 300 Schüler der Mittelpunktschule in Dornburg-Frickhofen geht es am Azubi-Tag um die Frage: Was soll ich werden?