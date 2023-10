„Ewiges Eis“ in Dornburg könnte Naturwunder werden

Eisstollen, Brauerei und Jugendheim: Das Naturphänomen Ewiges Eis in Dornburg hatte bereits mehrere Bestimmungen.

Eisstollen, Brauerei und Jugendheim: Das Naturphänomen Ewiges Eis in Dornburg hatte bereits mehrere Bestimmungen.

Das Naturphänomen in Dornburg ist in der engeren Auswahl eines Wettbewerbs, den die Heinz-Sielmann-Stiftung initiiert hat. Was sonst noch zur Wahl zum Naturwunder des Jahres steht.