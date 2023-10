Falsche Polizisten machen Beute in Dornburg

DORNBURG-FRICKHOFEN. Falsche Polizisten haben eine Frau in Frickhofen dazu gebracht, Schmuck und Bargeld an Betrüger zu übergeben. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte sich einer der Täter gegen 17 Uhr telefonisch bei der Geschädigten im Frickhöfer Gewerbegebiet gemeldet. Dabei hatte er behauptet, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und man Hinweise darauf hätte, dass auch bei der Geschädigten ein Einbruch bevorstehen würde. Um die Wertgegenstände zu sichern, sollten diese vorsorglich der Polizei übergeben werden.