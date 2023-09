Flüchtlingsfeindliches Schild in Dornburg

DORNBURG-FRICKHOFEN. Ein Schild mit einer flüchtlingsfeindlichen Botschaft ist in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Wiese hinter dem evangelischen Gemeindezentrum aufgestellt worden. Die etwa 1 mal 2,5 Meter große Sperrholzplatte war in roter Farbe mit den Worten "Deutschland aufwachen" beschriftet, wie die Polizei, die das Schild entfernte und die Gemeinde informierte, berichtet. An dieser Stelle sollen in Zukunft Container für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgestellt werden.