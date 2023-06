Grapscher bei Kirmes in Frickhofen

DORNBURG-FRICKHOFEN. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag während der Kirmes in Frickhofen mehrere Mädchen und Frauen begrapscht haben sollen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte sich eine 16-Jährige bei der Polizei gemeldet, nachdem sie dort gegen 1.50 Uhr unsittlich berührt worden war.