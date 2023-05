Junge bei Unfall verletzt

DORNBURG-FRICKHOFEN. Ein zwölfjähriger Junge wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in Frickhofen bei einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Motorroller verletzt. Er befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Waldstraße vom Sportplatzweg in Richtung Alte Bahnhofstraße. Als er an der Kreuzung zur Elbgrunder Straße vom Gehweg auf die Straße fuhr, um in die Elbgrunder Straße abzubiegen, übersah er offenbar einen herannahenden 67-Jährigen auf seinem Motorroller. Der Kleinkraftradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.