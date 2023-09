Mit Schlagstock in Dornburg krankenhausreif geprügelt

DORNBURG-FRICKHOFEN. Ein 20 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend auf in Frickhofen mit einem Schlagstock krankenhausreif geprügelt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte er sich gegen 20.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Beethovenstraße mit einem 21-Jährigen getroffen, um eine Meinungsverschiedenheit auszudiskutieren. Dazu waren allerdings beide nicht allein, sondern mit Unterstützern erschienen.