Traktor auf dem Feld beim Hof Bärhöhl brennt

DORNBURG-THALHEIM. "Auf dem Hof Bärhöhl brennt es": So lautete der knappe Anruf eines Frickhöfers, der mitbekam, wie die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren am Dienstag gegen 21.30 Uhr in Richtung Thalheim fuhren. Eine Rückfrage bei der Feuerwehr bestätigte dies. Von den Großbränden in der Vergangenheit sensibilisiert, wurde die Alarmierung für diesen Bereich sofort um die Feuerwehren von Thalheim, Dorndorf und Wallmerod erweitert. Beim Eintreffen der Feuerwehren wurde der Einsatz aber schnell relativiert. Es wurde zwar ein Feuer festgestellt, das hatte aber nichts mit dem Hof Bärhöhl direkt zu tun. Auf dem Feld, wo Arbeiter dabei waren, das Getreide abzuernten, war ein Traktor in Brand geraten. Dieser wurde an eine Stelle gefahren, wo er keinen Schaden anrichten und schnell gelöscht werden konnte. Auf der Fahrt zu dieser Stelle waren aber viele Bereiche der abgeernteten Felder in Brand gesteckt worden. Diese wurden von der Feuerwehr sofort gelöscht, um ein Ausbreiten zu verhindern.