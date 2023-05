Überwachungskamera filmt Diebe

DORNBURG-LANGENDERNBACH. Die Polizei sucht zwei Männer, die am späten Samstagabend in Langendernbach kurz vor Mitternacht von einer Überwachungskamera bei einem Diebstahl erfasst worden sind. Sie hatten auf einem frei zugänglichen Grundstück an der Heepengasse eine Kettensäge sowie diverse Getränke entwendet.