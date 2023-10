Zechpreller droht in Dornburg mit Messer

DORNBURG-FRICKHOFEN. Ein betrunkener Zechpreller hat in der Nacht auf Sonntag in einer Kneipe in Frickhofen mit einem Messer gedroht. Laut Polizeibericht hatte sich der 38-Jährige in einer Gaststätte an der Langendernbacher Straße Getränke servieren lassen. Als es gegen 0.30 Uhr ans Bezahlen ging, gab er an, kein Geld dabei zu haben. Plötzlich zog er ein Messer und bedrohte die Anwesenden. Zusätzlich soll er weitere Getränke gefordert haben. Anderen Gästen gelang es, den 38-Jährigen zu entwaffnen, der daraufhin verschwand. Anhand von Zeugenaussagen konnte die Polizei den Tatverdächtigen identifizieren. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Mann wurde zudem bei zwei Sachbeschädigungen in der Nacht in Villmar als Tatverdächtiger ermittelt.