Autofahrer landetim Straßengraben

ELBTAL-HEUCHELHEIM. Mit einer Rettungsschere musste am Montagmittag der Fahrer eines Kleintransporters aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer war gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße von Heuchelheim in Richtung Frickhofen unterwegs, als er in der letzten Rechtskurve vor der Brücke über den Elbbach aus bisher ungeklärten Gründen die Gewalt über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet nach rechts in einen Graben und kam dann in Schräglage zum Stillstand. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er sich nicht selber aus seinem Fahrzeug über die Beifahrerseite befreien konnte. Da das Fahrzeug im Straßengraben nach links umgekippt war, konnten weder er noch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes die Wagentür öffnen. Die Einsatzkräfte der Dorchheimer Feuerwehr mussten die Tür mit einem Spreizer entfernen, um den Mann aus dem Auto zu befreien. Anschließend kümmerten sich die Rettungssanitäter um ihn. Die Landstraße in Richtung Heuchelheim war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.