Das Klärwerk bekommt einen neuen Leiter

Joachim Bäcker verabschiedete den langjährigen Chef des Elbtaler Klärwerkes Hans-Peter Knapp (links) in den Ruhestand.

Joachim Bäcker verabschiedete den langjährigen Chef des Elbtaler Klärwerkes Hans-Peter Knapp (links) in den Ruhestand.

Nach fast 30 Jahren verabschiedet sich Hans-Peter Knapp in den Ruhestand. Seine Nachfolge auf der Anlage in Elbtal-Heuchelheim tritt Johannes Diefenbach an.