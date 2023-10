Überschlag mit vier Verletzten bei Elbtal

ELBTAL-HEUCHELHEIM. Vier Personen sind bei einem Unfall mit Überschlag am Freitagabend auf der Landesstraße 3046 verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 18-Jähriger dort gegen 21.50 mit einem Seat von Frickhofen in Richtung Elbtal unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Straße ab. Im angrenzenden Feld überschlug sich der Seat und blieb schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen verletzt, von denen der Rettungsdienst drei ins Krankenhaus brachte. Der stark beschädigte Seat musste abgeschleppt werden.