Brennender Krankentransporter in Elz

Elz. Ein brennender Krankentransporter sorgte am Mittwochmorgen für dramatische Szenen in Elz. Kurz vor sieben Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Rathausstraße zu einem PKW-Brand gerufen. Ein privates Krankentransportfahrzeug ohne Patienten war durch einen technischen Defekt in der Zusatzheizung in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich in Windeseile aus. Die Besatzung des Fahrzeugs versuchte erfolglos, den Brand mit Pulverlöschern zu löschen.