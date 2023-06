​​​​​​​Der Rastanlage am Elzer Berg droht das endgültige Aus

Noch liegt das ehemalige Treibstofflagers der Bundeswehr auf Elzer Gebiet am Ortsrand von Görgeshausen abgeschlossen dar. Doch wenn es nach den beiden Kommunen geht könnte hier zukünftig statt einer Raststätte ein Interkommunales Gewerbegebiet entstehen. (© Andreas Egenolf)

Noch liegt das ehemalige Treibstofflagers der Bundeswehr auf Elzer Gebiet am Ortsrand von Görgeshausen abgeschlossen dar. Doch wenn es nach den beiden Kommunen geht könnte hier zukünftig statt einer Raststätte ein Interkommunales Gewerbegebiet entstehen. (© Andreas Egenolf)

Seit Jahren wird vom Bund an einer Rastanlage an der A 3 am Elzer Berg geplant. Doch weil es kaum voran geht, verfolgt die Gemeinde Elz nun andere Ideen.