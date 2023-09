Die Baulücken werden größer

Das ist der aktuelle Stand der Abbrucharbeiten am ehemaligen Hotel Schäfer Mitte September 2023. Noch steht das ehemalige Restaurantgebäude (rechts) an der Ecke zur Rathausstraße.

Das ist der aktuelle Stand der Abbrucharbeiten am ehemaligen Hotel Schäfer Mitte September 2023. Noch steht das ehemalige Restaurantgebäude (rechts) an der Ecke zur Rathausstraße.

In wenigen Tagen wird die Häuserfront an der Rathausstraße in Elz weggebaggert sein und Platz machen für die „Neue Mitte“.