Eine Kommision für die Schwimmbad-Fassade

In einem weiteren gemeinsamen Antrag fordern SPD und BL eine Kommission, die sich mit der Fassadengestaltung am Schwimmbad befassen soll. Hier soll je ein Vertreter jeder Fraktion in der Gemeindevertretung, die Frauenbeauftragten, ein Vertreter der Integrationskommission und ein Vertreter des Gemeindevorstandes beraten, wie weiter mit der Fassade des Elzer Freibades verfahren werden soll.