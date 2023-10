Eine Kommission für schöner Wohnen

Eine IHK-Standortuntersuchung hat gezeigt, dass die Wohnqualität in Elz mit „gut“ bewertet wird. Andererseits ist bezahlbarer Wohnraum knapp – auch in Elz. Was können Sie den Bürgern in Aussicht stellen?

Das halte ich für eines der vordringlichsten Themen für die Gemeinde. Aber es wäre vermessen zu behaupten, ich könnte dieses Problem schnell beheben. Deswegen möchte ich eine Kommission „Wohnraum“ einrichten, die neue Wege sucht, wie wir Bauplätze oder Häuser anbieten können, und Vorschläge für unbebaute Grundstücke erarbeitet. Zum Beispiel möchte ich die Eigentümerinnen und Eigentümer unbebauter Grundstücke anschreiben und mit ihnen gemeinsam nach Vermarktungsmöglichkeiten suchen. Daneben möchte ich prüfen, ob die Fördermöglichkeiten für Baumaßnahmen oder Sanierungen im Ortskern erhöht werden können.