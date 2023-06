Elz: Frauen diskutieren darüber, wie sich Tradition und Moderne unter einen Hut bringen lassen

Kritischere Töne schlug Martina Hartmann-Menz in ihrem Vortrag an. Sie zog einen Bogen von den Frauen des Keltendorfs Elz, die mutmaßlich in einer matriarchalen Struktur lebten, über das Mittelalter bis in die Gegenwart. So habe die Hexenverfolgung auch in Elz Spuren hinterlassen. 1590 sollen fünf Frauen am Elbbach Umgang mit dem Teufel gepflegt haben und Schuld an zerstörerischen Unwettern gewesen sein.