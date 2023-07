Elz: Jugendliche steigen über Schulzaun und werden erwischt

Noch bevor die Streife die Schule erreichte, hatten die Jugendlichen das Gelände bereits wieder verlassen und wurden dabei von dem Zeugen verfolgt. An einem Elektronikmarkt in der Hauptstraße traf die Polizei die beiden Täter und sprach sie an. Während der eine 15-Jährige festgehalten werden konnte, lief der andere sofort davon. Er konnte wenig später aber auch mithilfe des Zeugen festgenommen worden.