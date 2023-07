Elzer Kneipenbesucher spenden für Krebsnothilfe

Die Dehrner Krebsnothilfe e.V. wirbt um Unterstützung ihrer Arbeit und freut sich vor ihrer Kontaktstelle in der Limburger Altstadt über die finanzielle Zuwendung aus der "Kleinen Kneipe" in Elz. Von links: Kathrin Hahn (Mitarbeiterin in der Kontaktstelle), die 2. Vorsitzende Gaby Sauer, 1. Vorsitzende Gabi Vitt, Gastwirt Andy und Tochter Alicia. (© )