Generationenwechsel im Elzer Rathaus: Matthias Schmidt siegt

Elz. Um 21.59 Uhr ist es amtlich. Matthias Schmidt, 52 Jahre, Christdemokrat und derzeit Vorsitzender der Gemeindevertretung, wird der neue Elzer Bürgermeister. Knapp 6000 Wahlberechtigte leben in der Gemeinde; rund 63 Prozent haben sich an der Wahl beteiligt, in der es auch um den nächsten hessischen Landtag geht. Auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl haben 3070 Elzer „Ja“ zu Matthias Schmidt gesagt. Jetzt geht`s los, sagt der Wahlsieger. Jetzt wird es ernst – und anders als bei seinem Vorgänger Horst Kaiser soll es auch werden. Kaiser war im Jahr 2005 zum ersten Mal Bürgermeister in Elz geworden. Sein Zustimmungswert lag damals mit 84,5 Prozent knapp über dem Ergebnis von Schmidt mit 83,61 Prozent. Jetzt, 18 Jahre und drei Amtszeiten später, zieht Kaiser sich zurück.