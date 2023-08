Gleich zwei Feuerwehr-Einsätze am Wochenende in Elz

Am Samstag stieg dann der Adrenalinspiegel bei der Alarmierung schon schneller in die Höhe. Gemeldet wurde von Passanten Rauchentwicklung auf dem Gelände der Zimmerei Friedrich in der Limburger Straße. Erinnerungen an die beiden Großeinsätze bei einem Brand im Spänesilo und der Großbrand in den Betriebshallen waren noch frisch. Daher wurde sofort mit entsprechenden Fahrzeugen und Mannschaft zum Einsatzort gefahren, wo auch starke Rauchentwicklung wahrgenommen wurde.