Großeinsatz in Elzer Senioren-Wohnzentrum

Gegen 8.40 Uhr wurde ein Brand im Senioren-Wohnzentrum gemeldet. Die Brandmeldeanlage war lautstark zu hören und für die Einsatzkräfte in den meisten Fällen ein Fall der schnell erledigt ist, handelt es sich doch oft um eine Pfanne, die auf dem Herd vergessen wurde, oder anderen kleineren Rauchentwicklungen die einen Einsatz der Feuerwehr zwar notwendig macht, aber in den meisten Fällen schnell abgearbeitet wird. Doch am Samstagmorgen änderte sich die Einstellung der Einsatzkräfte schnell. Denn aus dem Wäscheraum im Kellergeschoß des Gebäudes drang dunkler Rauch.