Haarwuchsmittel löst Gefahrgut-Einsatz in Elz aus

Elz. Ein Haarwuchsmittel sorgte am Samstagmorgen für einen Gefahrgut-Einsatz der Feuerwehr am REWE-Markt in der Limburger Straße in Elz. Einem Paketboten war beim Füllen der Packstation ein defektes Paket aufgefallen, aus dem eine stark riechende Flüssigkeit austrat, die seine Atemwege reizte. Die Feuerwehr rückte mit 17 Mann und Rüstzug aus.