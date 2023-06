Kulinarische Vielfalt und Unterhaltung bei der Foodtruckmeile in Elz

Für die musikalische Unterhaltung auf dem Foodtruckfestival sorgen jeden Tag verschiedene Musikacts auf einer großen Bühne. Den Start am Freitagabend macht ab 18 Uhr die Liveband "Extrem". Den musikalischen Höhepunkt am Samstagabend ab 18 Uhr bieten "The Bubbles". Egal ob mit 60er-Power, 70er-Feeling, NDW oder 80er-Pop - bei den Bubbles ist für jeden etwas dabei. Am Sonntagmittag ab 14 Uhr bringt die Classic Rockband "Die Band" die richtige Nachmittagsstimmung zum Schlemmen mit. Die vier Musiker folgen den Pfaden der Rocklegenden aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren und bringen die Musik mit viel Leidenschaft auf die Bühne.