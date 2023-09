Streit, Verkehrsunfall und Schläge in Elz

LIMBURG/ELZ. Ein Streit zweier Männer ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erst mit einem Verkehrsunfall und dann mit einer Körperverletzung geendet. Laut Polizeibericht war es zwischen einem 20- und einem 51-Jährigen schon vor einigen Tagen zu einem Streit gekommen. Nun traf sich das Duo am Limburger ICE-Bahnhof wieder und es kehrte kein Frieden ein. Stattdessen fuhr man sich hinterher bis nach Elz. In der Limburger Straße soll der 20-Jährige dann gegen 0.30 Uhr mit einem blauen BMW den 51-Jährigen in einem roten BMW überholt haben, als dieser gerade nach links in die Freiherr-vom-Stein-Straße abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Autos, die beide beschädigt wurden.