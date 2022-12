Tänzer zeigen in Elz die Bandbreite ihres Könnens

Diese Gelegenheit nutzten die Gäste gerne und tanzten ausgiebig zur Live-Musik der Cover-Band Take Two und Sängerin Simone. Der ATC-Oranien präsentierte auch das Herzstück seines Vereins: den Turniertanz. Peter und Simone Wachtendorf zeigten einen eleganten langsamen Walzer, gefolgt von Edgar und Helga Cimander, die einen zackigen Tango vorführten. Es folgen Jörg und Petra Holzhäuser mit einem Slowfoxtrott. Dieses Paar tanzt bereits seit 25 Jahren in der höchsten Standard-Turnierklasse.