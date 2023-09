Thuja-Hecke geht in Flammen auf

ELZ. Nur dem raschen Eingreifen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ist es zu verdanken, dass aus einem Heckenbrand nicht mehr entstand. Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung im Bereich Am Fleckenberg alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie eine große Thuja-Hecke im Kleingartengebiet, die voll in Flammen stand. Sofort wurde mit den Löscharbeiten angefangen, und so konnte verhindert werden, dass die Flammen auf die direkt angrenzende große Gartenhütte übergreifen konnten. Nicht verhindert wurde, dass die Dachpappe und ein Teil des Holzes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wie an der Unfallstelle zu erfahren war, soll ein Fahrradfahrer gesehen worden sein, der in diesem Bereich mit einer Sprühflasche hantiert haben soll. Daher wird angenommen, dass das Feuer mutwillig entfacht wurde.